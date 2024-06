1 czerwca w Poznaniu pełen atrakcji nie tylko dla dzieci - wydarzenia, koncerty, pikniki. Sprawdź, co się dzieje w mieście!

1 czerwca w Poznaniu pełen atrakcji nie tylko dla najmłodszych

Cały Poznań Ukulele

Opis: Cały Poznań Ukulele to festiwal, który łączy elementy artystyczne, performatywne i edukacyjne dla całych rodzin. Oferuje muzyczne doświadczenia, warsztaty oraz możliwość poszerzenia wiedzy o ukulele, a nawet wypożyczenia instrumentu. Wydarzenie trwa przez cały weekend, od piątku do niedzieli. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie wydarzenia .

Dni Otwarte Toru Poznań

Dzień Dziecka nad Wartą

Opis: Do świętowania Dnia Dziecka zapraszają „Działka” oraz Rada Osiedla Winogrady. Na najmłodszych będą czekać między innymi zabawy z animatorami, warsztaty lepienia z modeliny oraz malowanie. Nie zabraknie również możliwości kupienia czegoś do jedzenia.

Color blue – koncert

Opis: Color Blue to duet tworzony przez Zuzannę Nicgorską i Patryka Jędrysa. Artyści wyruszyli w trasę koncertową, promującą ich debiutancki album „Nie powód do płaczu”. Ich muzyka to mieszanka bedroom-popu, alternatywy i elektroniki. Na koncertach jako support występuje Specifique.

Premiera książki

Opis: „Magiczny dywan. Opowieści z Ostrowa Tumskiego” to książka dla dzieci w wieku 4-7 lat, inspirowana postaciami i wydarzeniami historycznymi oraz legendami związanymi z tym obszarem. Podczas premiery uczestnicy będą mogli wziąć udział we wspólnym czytaniu, animacjach i zabawach. Książkę będzie można kupić w promocyjnej cenie, a także zdobyć autografy autorek.

Muzyczne emocje charytatywnie

Opis: Poznań jest gospodarzem festiwalu muzycznego For The Kids Fest Vol.1, z którego cały dochód zostanie przekazany na cele charytatywne. Wystąpią: World Peace, The Dog, Żółw, Acid Drop, No More Flowers oraz Gołoledź. Zebrane środki trafią do lokalnej Grupy Animacji Społecznej „Rezerwat”.