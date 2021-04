1 MILA tym razem w wydaniu charytatywnym. Weźmiesz udział w akcji biegowej, pomożesz utalentowanym biegaczom!

Choć trwa kolejna wiosna bez tradycyjnych zawodów biegowych, to wcale nie oznacza, że w świecie biegowym nic się nie dzieje! Z inicjatywą, dzięki której na pewno zadzieje się dużo dobrego, ruszyli właśnie organizatorzy 1MILI. - Imprezy w Warszawie i Poznaniu zaplanowaliśmy na wrzesień, a tymczasem chcemy Was zmotywować do regularnego biegania i pomagania. Dlatego ruszamy z Charytatywną 1MILĄ! – mówi Ada Smokowska, założycielka Fundacji Zdrowy Ruch, organizatora akcji.

Charytatywna 1MILA to bezpłatna, wirtualna rywalizacja biegowa na dystansie 1 mili połączona z akcją charytatywną. Wszystkie przebiegnięte w zabawie mile są przeliczane na złotówki na cel charytatywny, którym jest wsparcie programu stypendialnego "WYBIEGAJ w PRZYSZŁOŚĆ" Fundacji Zdrowy Ruch. Program pomaga w rozwoju młodym, zdolnym biegaczom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Dzięki zabawie, każdy z Was może dołożyć swoją cegiełkę do sukcesu przyszłych mistrzów!