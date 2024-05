10 km Szpot Swarzędz już w niedzielę! Jednym z faworytów Marcin Stokowski, który mówi, że lubi bieg za szybką trasę i nagrody dla wszystkich

– Dla nas ważny jest bieg główny, ale nie mniej ważny jest Bieg Rodzinny, do którego zgłosiło się ponad 1000 osób, szczytny cel imprezy, bo będziemy zbierać pieniądze dla chorej Joasi, a także to, co wydarzy się na mecie, czyli wielki piknik z mnóstwem atrakcji dla dzieci i nagród dla uczestników – tłumaczył Ireneusz Szpot, pomysłodawca i główny organizator swarzędzkiej wizytówki biegania.

Weźmie w niej udział w sumie ponad 3 tys. osób (w biegu głównym limit wynosi 2300 miejsc i do jego wypełnienia brakuje już bardzo niewiele) z 15 krajów. Faworytami będą medaliści niedawnego Biegu Lwa, a więc Andrzej Rogiewicz, Jakub Gorzelańczyk, ubiegłoroczny zwycięzca Dmytro Didowodiuk oraz pochodzący z Poznania, a mieszkający koło Pobiedzisk, Marcin Stokowski.