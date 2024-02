10 miast w Wielkopolsce, w których przybyło najwięcej mieszkańców. Jest moda na te miasta [25.02.2024] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

W naszej galerii znajdziecie 10 miast z Wielkopolski, w których w ostatnich 20 latach zanotowano największy wzrost liczby mieszkańców >>>> Google Street View Zobacz galerię (11 zdjęć)

Większość miast w Wielkopolsce wyludnia się. Jest to trend ogólnopolski. Są jednak wyjątki. Dotyczą one głównie miejscowości znajdujących się w niewielkiej odległości od Poznania. Zobaczcie, na jakie miasta jest dziś moda w Wielkopolsce. W których w ostatnich 20 latach przybyło najwięcej mieszkańców? Oto TOP 10 miast, do których najchętniej się przeprowadzamy.