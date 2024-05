100 tys. zł w puli nagród podczas Mistrzostw Wielkopolski w Skokach przez Przeszkody. Organizatorzy dodatkowo umotywują jeźdźców

Rozgrywane będą one w pięciu kategoriach młodzieżowych, kategorii seniorów oraz kierowanej do amatorów kategorii Open. Na miejsce rozgrywania mistrzostw został wybrany Hipodrom Klubu Jeździeckiego Agro-Handel Śrem w Olszy. Jest to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów nie tylko w Wielkopolsce, ale i w Europie, gdzie jeźdźcy i konie rywalizować będą na nowoczesnej arenie konkursowej z systemem Ebe-Flut. Konie stać będą w komfortowych stajniach. Na kibiców czeka 500 miejsc siedzących w dużej części na zadaszonej trybunie. W ciągu czterech dni rozegranych zostanie 21 konkursów w 7 kategoriach. Pula nagród w całych mistrzostwach to 80 000 PLN nagród finansowych, 20 000 PLN nagród rzeczowych oraz nagrody honorowe (medale, statuetki/puchary, flots, szarfy, derki).



Nieprzypadkowo została wybrana data zawodów, ostatni weekend lipca, okres wakacyjny spowoduje, że udział w Mistrzostwach nie będzie konkurował z procesem edukacji młodych ludzi. Spotkanie w jednym miejscu trzech grup zawodników: dzieci i młodzieży, profesjonalistów oraz amatorów, daje możliwość podpatrywania przez mniej doświadczonych jeźdźców, którzy już reprezentują mistrzowski poziom.