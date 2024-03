12-letni geniusz z Poznania finalistą Olimpiady Matematycznej! Julian, uczeń podstawówki rywalizuje w zawodach z licealistami

- W takim wieku uzyskać więcej niż 16 punktów w takiej olimpiadzie to jest coś co można nazwać mianem - genialne. Nie mogę skontaktować się z rodzicami Julka. Odezwijcie się do mnie drodzy Państwo, zorganizujemy dla młodego spotkanie z polskimi matematykami z Oxfordu. Julek, gratuluję Ci!