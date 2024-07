14 emerytura 2024: tyle wpłynie Tobie na konto - WYLICZENIA [4.07.2024]

Dlaczego 14. emerytura w 2024 roku będzie niższa o 869 zł?

Zgodnie z ustawą o 14. emeryturze przyjętą w maju 2023 roku, pełna kwota tego świadczenia miała wynosić co najmniej tyle, co minimalna emerytura. Rząd zastrzegł sobie jednak prawo do podwyższenia kwoty. W sierpniu 2023 roku Jarosław Kaczyński ogłosił, że seniorzy otrzymają 2200 zł netto, czyli 2650 zł brutto. W 2024 roku rząd nie zdecydował się na podwyżkę, co oznacza, że wypłata 14. emerytury będzie niższa o 869 zł brutto w porównaniu do ubiegłego roku.

Andrzej Domański w rozmowie na antenie Polsat News przypomniał, że przez pierwsze dwa lata wypłacania 14. emerytury PiS nie zwiększało jej kwoty. Zwiększenie wartości świadczenia w 2023 roku miało być, według ministra finansów, wynikiem pomyłki Jarosława Kaczyńskiego przed wyborami. "Wracamy do wypłaty zgodnie z ustawą" – powiedział Domański.