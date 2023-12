16. edycja Enea Lech Cup już w ten weekend! W Poznaniu zagrają wielkie piłkarskie marki. "Zawodnikom towarzyszy duża ekscytacja"

W zeszłym roku drużyna Kolejorza zajęła trzecie miejsce. W meczu o brąz pokonała Valencię 3:1. To piąta kolejna edycja, kiedy Niebiesko-Biali uplasowali się na podium. W tym roku o podtrzymanie tej passy powalczy zespół prowadzony przez trenera Mikołaja Patka.

- Widać, że zawodnikom towarzyszy duża ekscytacja przed Enea Lech Cup. Otoczka dookoła niego jest oczywiście dla nich wyjątkowa i nie mamy wątpliwości, że będzie on stanowił dla nich cenne doświadczenie. Przygotowując się do turnieju nie chcieliśmy jednak zaburzać procesu treningowego, fokusując się tylko i wyłącznie na nim. Będzie on stanowił ważny element procesu szkolenia, ale nie tracimy z oczu najważniejszego celu, jakim pozostaje efektywny rozwój zawodników i dostarczenie ich w perspektywie najpierw do wronieckiej części akademii, a następnie do pierwszej drużyny