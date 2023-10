16-osobowa rodzina z Tarnowa Podgórnego została bez dachu nad głową. Dzieci boją się, że zostaną odebrane. Każdy może pomóc!

Maciej B. wycenił remont na 84 tys. złotych, z czego materiały miały kosztować 34 tys. złotych, resztę - jego robocizna. Mielcarkowie, podobnie jak na dom, na nowy dach wspólnie wzięli kredyt . Faktycznie samo poszycie dachu z rynnami wyniosło Mielcarków 40 tys. zł. Łącznie wydali już 112 tys. zł.

- Już na początku wprowadził nas w błąd co do pokrycia dachu. Zapytał nas, czy nie zastanawialiśmy się nad płytą warstwową. Nie wiedzieliśmy, co to takiego. Zapewniał nas, że on takie płyty kładzie i wszystko zrobi - relacjonuje Jacek. - Stwierdziliśmy, że skoro zamówił te płyty, to już za nie zapłacimy. Zlikwidowaliśmy wszystkie oszczędności, łącznie z pieniędzmi odłożonymi na pogrzeb babci.