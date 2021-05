17 maja uczniowie rozpoczynają naukę hybrydową. Przed dyrektorami podstawówek ogromny dylemat. Czy ósmoklasiści powinni wrócić do szkół?

Niemal równy tydzień po rozpoczęciu nauczania hybrydowego, w dniach 25-27 maja mają odbyć się egzaminy ósmoklasistów. W związku z tym dyrektorzy szkół podstawowych muszą podjąć ważną decyzję.

- Teraz każdy z dyrektorów ma ogromny dylemat. Na naszych barkach spoczywa duża odpowiedzialność. Z jednej strony chcemy by ósmoklasiści wrócili i przygotowywali się do czekających ich egzaminów w szkole, jednak ryzyko zakażenia jest zbyt duże. Nie chcemy, by kilka dni przed egzaminem okazało się, że cała klasa wraz z nauczycielem wyląduje na kwarantannie. Ostateczną decyzję podejmę w poniedziałek, jednak wolałbym, by ci uczniowie zostali w domach -