20 lat Polski w Unii Europejskiej. Setki milionów wsparły edukację w Wielkopolsce. Co się zmieniło?

Jednym z mniejszych, choć wciąż istotnym projektem była Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie. Jego wartość wyniosła milion 331 tysiące 974 złotych 88 groszy, a dofinansowanie wyniosło milion 112 tysięcy 588 złotych i 43 groszy.

- Okres realizacji naszego projektu obowiązywał od 1 lutego 2019 roku do 30 czerwca 2021 roku. Teraz jesteśmy w 5-letnim okresie zachowania trwałości rezultatów projektu do 30 czerwca 2026 roku. To, co osiągnęliśmy w okresie realizacji projektu utrwalamy, przekazujemy dalej i bazujemy na tym, co udało się na uzyskać. Beneficjentem projektu była gmina Suchy Las, natomiast jeśli chodzi o partnerów projektu, to mieliśmy dwóch: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu i Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu