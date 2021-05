25 najpiękniejszych pocztówek z Poznania. Zobacz miasto, jakiego już nie ma! [ZDJĘCIA]

Ten Poznań pozostał już tylko we wspomnieniach i na... pocztówkach. To właśnie dzięki nim możemy się przenieść w czasie i odkryć na nowo zapomniane piękno stolicy Wielkopolski.POLECAMY TEŻ: To było piękne miasto. 21 zdjęć przedwojennego Poznania! Historia najstarszej poznańskiej pocztówki sięga 1896 roku. Do dziś nie udało się odnaleźć egzemplarza, którego datowanie byłoby starsze niż 11 grudnia 1896 roku. Taką datę nosi prezentowana kartka przedstawiająca ratusz, Bibliotekę Raczyńskich i budynek poczty. Przejdź dalej i zobacz 25 najpiękniejszych pocztówek z Poznania --->