26-letnia Magdalena C. z Poznania zabiła swoją 3-letnią córeczkę. Wcześniej nie szukała pomocy

Problemy emocjonalno-ekonomiczne miały popchnąć młodą matkę do zabicia swojego dziecka. We wtorek, 4 maja w Poznaniu Magdalena C. pozbawiła życia swoją córeczkę Zuzię, zadając jej kilka ciosów nożem prosto w serce. Kobieta planowała również samobójstwo, czego ostatecznie nie zrobiła.

Zabójstwo dziecka przy ul. Winklera w Poznaniu: Matka Magdalena C. nie szukała pomocy

Podczas przesłuchania 26-latka przyznała, że nie radziła sobie emocjonalnie po rozwodzie rodziców. Z ojcem swojego dziecka nie utrzymywała kontaktów. Do tego doszły problemy finansowe. Magdalena nie pracowała, była na utrzymaniu swojej matki.

W tej dramatycznej sytuacji nasuwa się pytanie, czy można było zapobiec tragedii? Okazuje się, że kobieta nie szukała pomocy.

– Nigdy nie korzystała ze świadczeń opieki społecznej – mówi Anna Krakowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.