27-latek pokłócił się z byłą partnerką i celowo doprowadził do wypadku w Gnieźnie. Odpowie za usiłowanie zabójstwa pasażerki

- Gdy na miejscu zdarzenia pojawili się policjanci pokrzywdzona, 21-letnia pasażerka oznajmiła, że kierowca, który jest jej byłym partnerem celowo doprowadził do wypadku. Podczas jazdy miało dojść między nimi do kłótni, po czym jadąc autem na prostej drodze mężczyzna wcisnął pedał gazu, by po chwili gwałtownie skręcić kierownicą w lewo wjeżdżając do przydrożnego rowu i uderzając w skarpę, co doprowadziło do koziołkowania pojazdu. Pasażerce udzielono pomocy medycznej w szpitalu, po czym zwolniono do domu - przekazali policjanci z Gniezna.