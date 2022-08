31. Półmaraton Signify Piła już 4 września! O kultowym biegu opowiada jego główny organizator, Henryk Paskal

W tym roku, w niedzielę, 4 września odbędzie się jego 31. edycja. Od 1991 r. za organizację tych klutowych zawodów odpowiada znany w przeszłości maratończyk, Henryk Paskal, dzielnie wspierany przez swoją żonę Helenę.

– Po co biegacze przyjeżdżają do Piły? Po to, żeby przeżyć niezapomnianą przygodę, żeby pobić życiówkę, i żeby skompletować lub przybliżyć się do słynnej korony polskich półmaratonów. To tak w skrócie, bo przyczyn może być znacznie więcej – przyznał Henryk Paskal, który od 2006 r. jest też prezesem Polskiego Stowarzyszenia Biegów.

Dla niektórych biegaczy równie ważny, co bieg jest pamiątkowy medal i pod tym względem gród Staszica jest też wyjątkowy.

– Od kilkunastu lat na medalu zamieszczamy podobiznę znanego biegacza, ale nie współczesnego tylko z minionych lat, kogoś kto przyczynił się do rozwoju biegania długodystansowego i biegów ulicznych. W tym roku na medalu będzie wizerunek Piotra Pobłockiego, mistrza Polski w maratonie z 1999 r, a także zwycięzcy naszego biegu. To mój autorski pomysł, który przyjął się w środowisku, o czym najlepiej świadczą pytania byłych zawodników, o to czy tym razem nie planujemy ich wyróżnić na rewersie medalu – zauważył pilski organizator półmaratonu.