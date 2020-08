40. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych. Poznaniacy uczcili pamięć o tamtych wydarzeniach na placu Mickiewicza

I dodawał: - Drugi element to przeogromna solidarność serc i umysłów ludzi. 40 lat temu do Solidarności należało 10 mln ludzi. Trzeci element to wielkie dążenie do wolności. W tamtym czasie, w 1980 roku, ludzie mieli dość zniewolenia i komuny. A czwarty element to przeogromna chęć i pragnienie zmiany na lepsze swojego życia. Z tych czterech elementów zrodziła się Solidarność.