40 tysięcy cierpiało na trybunach oglądając porażkę Lecha Poznań z Legią Warszawa. Tylko oni stanęli na wysokości zadania. Zobacz zdjęcia

40 tysięcy cierpiało przy Bułgarskiej

Mecz z drużyną z Warszawy obejrzało 40 278 widzów. Powody do radości mieli tylko kibice warszawskiego klubu. Nie pomogły chóralne śpiewy kibiców Kolejorza i kibicowskie oprawy. Mimo ogłuszającego dopingu zawodnicy Lecha rozegrali bardzo słabe spotkanie. Dwukrotnie w pierwszej połowie Lechici skierowali piłkę do własnej bramki, nie pomogło późne trafienie dla Lecha autorstwa Joela Pereiry. Prawie 40 tysięcy poznańskich kibiców po raz kolejny wychodziło w tym roku ze stadionu złorzecząc i przeklinając zawodników, trenera i zarząd klubu.

Lech Poznań idzie na rekord

Mimo fatalnych wyników zespołu to może być rekordowy sezon dla kibiców Lecha Poznań. Po 16 ligowych spotkaniach rozegranych na stadionie przy ul. Bułgarskiej w Poznaniu średnia frekwencja przekracza 25 tys. osób. To największa frekwencja na meczach Lecha od czasu powołania Ekstraklasy. Do tej pory rekordowy wynik zanotowano w sezonie 2012/13, gdy na trybunach zasiadało średnio 22 640 widzów. Była to też najwyższa średnia frekwencja na meczach ligowych w historii Ekstraklasy.