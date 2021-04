42. Turniej Koszykówki im. Tadeusza Dudzińskiego już za miesiąc. Tomasz Błaszak wspomina dawne edycje i mówi, co nas czeka w tym roku

Mecze będą rozgrywane w hali A i B POSiR przy ul. Spychalskiego, w SP 7 na Os. Kopernika oraz w SP 11 na Wichrowym Wzgórzu.

– Dwa roczniki to efekt pandemii, bo nie chcieliśmy, by ubiegłoroczni czwartoklasiści stracili szansę udziału w imprezie. Zawsze to był turniej dla uczniów IV klas, tylko że przez lata zmieniło się nastawienie do sportowego rozwoju młodzieży. Kiedyś to był pierwszy krok w koszykówce, a teraz to już jest kolejny sprawdzian dla młodych zawodników, mających za sobą co najmniej 3 lata treningów – dodał Błaszak.