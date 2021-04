500 plus 2021: Nie czekaj. Złóż wniosek o 500 plus jeszcze w kwietniu, to pieniądze za czerwiec dostaniesz już w czerwcu

Jeśli wniosek o 500 plus wpłynie do Poznańskiego Centrum Świadczeń w maju, to pieniądze na konto trafią w lipcu, a w przypadku złożenia go w czerwcu, czas na wypłatę świadczenia jest do końca sierpnia. - Jeśli natomiast wniosek zostanie złożony dopiero w lipcu, to nie będzie spłaty świadczenia za czerwiec – uprzedza Damian Napierała, zastępca dyrektora PCŚ. - 500 plus zostanie wtedy przyznane od lipca.

Od 1 lutego wnioski można było składać wyłącznie w formie elektronicznej, a od 1 kwietnia także w papierowej. - Każdego dnia do urn wrzucanych jest średnio 100-120 wniosków – mówi Napierała. I dodaje: - Do tej pory o świadczenie wychowawcze złożono 52500 wniosków z 65 tysięcy zakładanych. Do rozpatrzenia zostało nam 1500.