66. Plebiscyt: Marcin Wenzel o projektach sponsoringowych Grupy Enea, o Enea Stadionie i o wsparciu dla kadry olimpijskiej w roku igrzysk

– Do kluczowych inicjatyw należy zaliczyć sponsoring Stadionu Miejskiego w Poznaniu. Enea Stadion to jeden z największych i najbardziej rozpoznawalnych obiektów sportowych w Polsce. W 2023 r. Enea dołączyła również do rodziny olimpijskiej, stając się sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i olimpijskiej reprezentacji Polski. Za pośrednictwem PKOI spółka wspiera pięć polskich związków sportowych. Enea towarzyszy w drodze po sukcesy na zawodach na arenie krajowej i międzynarodowej polskim zawodnikom triathlonu, wioślarstwa, tenisa stołowego, rugby oraz cheerleadingu.

– Pierwszy z nich to sama organizacja sportowa, w jaki sposób jest zarządzana, jak podchodzi do kwestii marketingowych i promocyjnych. Drugi filar to miasto, które oprócz wsparcia finansowego zapewnia również odpowiednią infrastrukturę na potrzeby rozgrywek sportowych, ale także treningów dla wszystkich grup młodzieżowych. Trzeci filar stanowią sponsorzy, bez których nie jest możliwy rozwój sportu profesjonalnego. Kluczowe znaczenia ma zróżnicowanie sponsorów i pozyskiwanie środków od wielu różnych podmiotów. W Poznaniu wiele pracy jest do wykonania po stronie organizacji sportowych, żeby zachęcić więcej wielkopolskich firm do inwestowania w sport zarówno młodzieżowy, jak i profesjonalny. Czwarty filar stanowią media, którą mają możliwość informowania i promowania organizacji sportowej oraz ich partnerów – przekonywał nasz rozmówca.