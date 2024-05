7 tysięcy za nocleg w Poznaniu?! Turyści są zszokowani! Co jest powodem horrendalnych cen w hotelach? Emilia Ratajczak

Tak prezentuje się najdroższa opcja dostępna na stronie booking.com. To Villa House Poznań. Jedna osoba dorosła zapłaci za jedną dobę pobytu tutaj 7 079 złotych. Booking Zobacz galerię (13 zdjęć)

Turyści, którzy zarezerwowali wolne na czerwiec i zastanawiali się nad przyjazdem do Poznania mogą być zdziwieni, gdyż ceny za dobę w stolicy Wielkopolski są bardzo wysokie. Oscylują pomiędzy 1,5 tysiąca do nawet 7 tysięcy złotych za noc dla jednej osoby dorosłej. Co jest powodem takich cen? Sprawdziliśmy!