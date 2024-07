8-tygodniowe dziecko trafiło do szpitala

W ostatnich dniach czerwca, 8-tygodniowe dziecko z Jastrowia trafiło do szpitala w Człuchowie. Stan malucha był na tyle poważny, że lekarze zdecydowali o jego natychmiastowym transporcie do specjalistycznego szpitala w Gdańsku.

Śledztwo w toku

Po przekazaniu sprawy do policji, funkcjonariusze ze Złotowa, gdzie rodzina dziecka ma swoje korzenie, przejęli prowadzenie dochodzenia. Śledczy uzyskali wstępną opinię biegłego, która wskazywała na to, że obrażenia niemowlęcia mogły być rezultatem działania osób trzecich. To doprowadziło do aresztowania 30-letniej matki dziecka oraz jej 36-letniego konkubenta. Mimo poważnych zarzutów, para nie przyznaje się do winy, a dotychczas nie była notowana przez organy ścigania.