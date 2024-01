Od 8 do 10 stycznia funkcjonariusze Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi i koordynowanego przez Departament do spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej prowadzili działania dotyczące grupy przestępczej.

Sprawcy masowo rozsyłali wiadomości SMS informujące o konieczności uiszczenia dopłaty do paczki, przesyłki czy rachunku za prąd, jest to tzw. phishing. We wiadomościach znajdowały się linki, które przekierowywały pokrzywdzonych na strony imitujące bankowość internetową. Ofiary oszustwa wpisywały swoje dane, a następnie sprawcy uzyskiwali dostęp do ich rachunków bankowych – dokonywali kradzieży pieniędzy lub zaciągali kredyty. Oszukanych zostało 800 osób na łączną kwotę przekraczającą 2,5 miliona złotych.

Działania były prowadzone w 10 województwach: wielkopolskim, dolnośląskim, mazowieckim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim, małopolskim, lubuskim, śląskim i lubelskim. W Wielkopolsce zatrzymano 6 osób, łącznie – 21. Pięć z nich, decyzją sądu, zostało tymczasowo aresztowanych.