800 plus - rodzicu, jeżeli chcesz zachować ciągłość świadczenia złóż wniosek [07.03.2024]

Od 1 lutego 2024 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) otwiera drzwi dla składania wniosków o świadczenie wychowawcze na okres od 1 czerwca 2024 roku do 31 maja 2025 roku. To istotna możliwość dla rodzin, które mogą liczyć na wsparcie finansowe w kolejnym okresie świadczeniowym. Kto może skorzystać z tego świadczenia? Odpowiedzi na to pytanie oraz inne szczegóły dotyczące nowego okresu świadczeniowego w 2024 i 2025 roku znajdziesz w aktualnych informacjach. Zachęcamy do sprawdzenia szczegółów i skorzystania z dostępnych środków wsparcia!

Świadczenie "500 plus" od lat stanowi istotne wsparcie finansowe dla rodzin w Polsce. Jednakże, w 2024 roku Polska wprowadziła kolejną innowację w postaci programu "Świadczenie 800 plus", mającego na celu dodatkowe wsparcie dla rodzin. Otrzymanie tego świadczenia może stanowić znaczącą ulgę dla wielu rodzin, jednak kluczową kwestią jest złożenie odpowiedniego wniosku. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu nowemu programowi oraz przedstawimy kroki, jakie należy podjąć, aby skutecznie złożyć wniosek o przyznanie "Świadczenia 800 plus".

Gdzie składać wnioski o "Świadczenie 800 plus"?

Począwszy od 1 lutego 2024 roku, otworzyła się możliwość składania wniosków o "Świadczenie 800 plus". Ten nowy program, mający na celu dodatkowe wsparcie dla rodzin, obejmuje okres rozliczeniowy trwający od 1 czerwca 2024 roku do 31 maja 2025 roku. Aby skorzystać z tego świadczenia, istnieje kilka dostępnych opcji składania wniosków, co pozwala dostosować proces do własnych preferencji i dostępności. Wniosek można złożyć poprzez portal Emp@tia, korzystając z usług bankowości elektronicznej, przez PUE ZUS, a także za pomocą bezpłatnej aplikacji mZUS. W ten sposób każdy zainteresowany może wybrać najwygodniejszy dla siebie sposób składania wniosku o "Świadczenie 800 plus".

Do kiedy zgłaszać wnioski o "Świadczenie 800 plus"?

Prawo do "Świadczenia 800 plus" przysługuje każdemu dziecku aż do ukończenia przez nie 18 lat. Co istotne, świadczenie to jest przyznawane bez względu na poziom dochodów w rodzinie. Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS, podkreślił, że aplikacja mobilna mZUS nie tylko umożliwia składanie wniosków o "800 plus", ale także pozwala wnioskować o świadczenia z programu "Dobry Start", rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) oraz dofinansowanie żłobkowe.

Aby złożyć wniosek o "Świadczenie 800 plus" oraz skorzystać z innych dostępnych świadczeń, warto skorzystać z przewodnika po procesie składania wniosków online udostępnionego przez ZUS. Dzięki temu przewodnikowi każdy zainteresowany będzie mógł sprawnie i skutecznie złożyć wniosek, wykorzystując korzyści płynące z różnych programów wsparcia finansowego.

"500 plus" ewoluuje w "800 plus". Czy konieczne jest złożenie nowego wniosku?

Rozpoczynając od stycznia 2024 roku, świadczenie "500 plus" zostało zwiększone z 500 złotych do 800 złotych. Jednakże, dobre wieści dla beneficjentów - nie jest konieczne składanie nowego wniosku, aby skorzystać z podwyższonej kwoty. Zmiana ta nastąpi automatycznie, co oznacza, że osoby korzystające z "500 plus" nie muszą podejmować dodatkowych kroków formalnych, aby dostosować się do nowych warunków. To prostsze i bardziej wygodne rozwiązanie dla rodzin, które automatycznie skorzystają z korzyści wynikających z podniesienia świadczenia do kwoty "800 plus".

