Abp Gądecki mówi o przyjmowaniu uchodźców. Jedną z możliwości mogą być korytarze humanitarne. Poznańska wspólnota ma na to nadzieję

W niedzielę, 30 maja 2021, abp Stanisław Gądecki odprawił mszę św. dla uczestników dorocznej Pielgrzymki Mężczyzn do Piekar Śląskich. Podczas kazania mówił o przyjmowaniu uchodźców. Nawiązał tym samym do orędzia papieża Franciszka, w których papież podkreśla potrzebę przyjmowania, chronienia, promowania i integrowania uchodźców.

- Trzeba, by migranci zostali przyjmowani, chronieni, promowani oraz integrowani. Potrzebne są serca gotowe na otwarcie korytarzy humanitarnych, zapewnienie schronienia, bezpieczeństwa i podstawowych świadczeń, ofiarowanie możliwości pracy i formacji, sprzyjanie łączeniu rodzin oraz ochronie młodocianych

W kazaniu abp Gądecki odniósł się do kwestii kryzysu migracyjnego. Według niego, trzeba formować w sobie „serce otwarte na cały świat”, na ludzi uciekający przed wojnami, prześladowaniami, katastrofami naturalnymi, przed pozbawionymi skrupułów przemytnikami, ludzi wyrwanych ze swoich wspólnot pochodzenia.

- Należy bowiem pamiętać o podstawowej różnicy, jaka zachodzi pomiędzy uchodźcami, którzy uciekają z kraju z przyczyn politycznych, religijnych, etnicznych lub innych form prześladowania czy wojen – a osobami, które po prostu szukają nielegalnego wejścia do kraju i tymi, którzy wyjeżdżają tylko po to, aby polepszyć swoją sytuację materialną

Przewodniczący KEP wskazał, że rządy mają prawo do podjęcia działań przeciwko nielegalnej emigracji, przy poszanowaniu praw człowieka.

Program korytarzy humanitarnych, o których wspomniał abp Gądecki, jest realizowany przez włoską Wspólnotę Sant'Egidio. Podpisała ona porozumienie z Federacją Kościołów Ewangelickich we Włoszech i Kościołem Waldensów. Idea programu zakłada pomoc osobom najbardziej potrzebującym: prześladowanym, chorym oraz rodzinom z dziećmi.

Te osoby są następnie proponowane do programu przez organizacje charytatywne pracujące w miejscach konfliktu, w obozach dla uchodźców. We wszystkie te działania zaangażowane są również służby państwowe przyjmującego kraju, które wydają wizę humanitarną. Dzięki niej osoby potrzebujące trafiają do jednego z krajów w Europy. Po legalnym i bezpiecznym przyjeździe, uchodźcy mogą złożyć wniosek o azyl.

Poznańska wspólnota pomagała uchodźcom na Lesbos

Od stycznia 2016 r. w Poznaniu działa Wspólnota Sant'Egidio. Każdego roku, podczas Tygodnia Modlitwy za Uchodźców, organizowana jest modlitwa „Umrzeć z nadziei”. Podczas ekumenicznego nabożeństwa wymieniane są imiona i historie osób, które zginęły uciekając do Europy przed wojną, przemocą i biedą.