"Absolutny i bezprecedensowy skandal". Boisko na Strzeszynie zniknie, bo przeszkadzało sąsiadom. Poznań przegrał sprawę w sądzie

Po wyroku sądu miasto zlikwiduje boisko na Strzeszynie

Wracamy do sprawy sprzed kilku miesięcy. Osiedle Strzeszyn w Poznaniu to dom dla 15 tysięcy osób, które cenią sobie dostęp do miejsc, gdzie mogą aktywnie spędzać wolny czas. Ich możliwości znacząco się jednak zmniejszyły. Z mapy osiedla znika właśnie jedno z nielicznych boisk. Stało się tak z powodu "przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu".