Afganka i Turczynka udawały Europejki. Zostały zatrzymane przez straż graniczną na lotnisku Ławica w Poznaniu. Miały 6 fałszywych paszportów

- 22-letnia Afganka podczas kontroli okazała holenderski paszport biometryczny należący do innej osoby. Cudzoziemka myślała, że uda jej się wprowadzić w błąd funkcjonariuszy SG co do swojej tożsamości - mówi Joanna Konieczniak, rzecznik Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. I dodaje: - Cudzoziemka w trakcie przesłuchania zeznała, że do Grecji dostała się z Iranu, gdzie przez jakiś czas mieszkała. Następnie nielegalnie dostała się do Turcji, skąd udało jej się dotrzeć do Grecji. Po przylocie na poznańskie lotnisko planowała pociągiem lub taksówką dostać się do Niemiec, gdzie zamierzała złożyć wniosek o status uchodźcy.