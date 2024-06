Akademia Judo Poznań żegna się z halą przy Taborowej. W oczekiwaniu na swój nowy dom największy poznański klub judo będzie trenował na MTP

Sala na Taborowej to nie był obiekt marzeń, ale służył wszystkim zawodnikom przez 8 lat. Walka o start na igrzyskach i szkolenie następców Elizy Wróblewskiej, Natalii Stokołosy, Hanna Zajcewej, Agaty Szafran i Damiana Kubiaka za nieco ponad rok ma się już odbywać w nowym obiekcie, czyli w hali, która powstanie przy SP 69 na ul. Jarochowskiego.

– Nasza nowa hala będzie dwa razy większa od obecnej, no i oczywiście dużo nowocześniejsze. Będzie miała też naturalne zaplecze w postaci uczniów z SP 69. Nawet jeśli budowa potrwa dłużej niż rok, to na pewno nie będziemy rozdzierać szat. Na lepsze warunki do treningu czekaliśmy już przecież od wielu sezonów – przyznał prezes i trener poznańskiego klubu, Radosław Miśkiewicz.