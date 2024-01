Akademia Lecha Poznań w światowej czołówce prestiżowego rankingu. Kolejorz wyprzedził Włochów, Hiszpanów i Anglików

CIES Football Observatory Post opublikowało ranking 100 zespołów z najbardziej dochodowymi akademiami na świecie w ostatnich 10 latach. W tym zestawieniu znalazło się miejsce dla jednej polskiej drużyny - Lecha Poznań. Kolejorz oraz jego ALP zajęła 88. miejsce, wyprzedzając Real Betis (Hiszpania), Cagliari (Włochy), Argentinos Juniors (Argentyna), Sheffield United (Anglia), Club Nacional (Urugwaj), RCD Espanyol (Hiszpania), Crystal Palace (Anglia), Partizan Belgrad (Serbia), RB Lipsk (Niemcy), Lens (Francja), Swansea (Walia), CA Lanus (Argentyna).

Według wyliczeń CIES, Kolejorz w ostatniej dekadzie zarobił na swoich wychowankach, którzy spędzili w nich co najmniej trzy sezony w wieku od 15 do 21 roku życia, 59 mln euro (ok. 260 mln złotych). Wśród nich do najdroższych należą Jakub Moder (11 mln euro), Jakub Kamiński (10 mln euro), Michał Skóraś i Jan Bednarek (po 6 mln euro) oraz Kamil Jóźwiak (4,3 mln euro). Większość przychodów, bo aż 70 procent, pochodzi z ostatnich pięciu lat.