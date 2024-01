Ada Niezgódka pojawiła się w "Akademii Pana Kleksa" jako jedno z kilkunastu dzieci reprezentujących różne kraje na świecie. Przybywa tu, by odkryć swoje niezwykłe umiejętności, a dzięki nim pomóc rozwikłać problem kruka Mateusza oraz swoją rodzinną tajemnicę.

- Najlepszym sposobem zbliżenia do dzieci historii, która została napisana kilkadziesiąt lat temu, jest opowiadać o ich problemach i w czasach, w których one żyją. To była nasza decyzja od samego początku. Nie chcieliśmy tej historii dodatkowo obciążać ciężarem czasu, tylko zdjąć jej z pleców parę kilo na różne sposoby. Jednym z nich było przeniesienie tej historii w czasy współczesne. Jest to głos młodego pokolenia, film dla młodego pokolenia, film o młodym pokoleniu i de facto opowiedziane przez młode pokolenie. Ja też jestem jeszcze młody - mówił Maciej Kawulski, reżyser filmu "Akademia Pana Kleksa".