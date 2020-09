Akcja "Głosu Wielkopolskiego": Pociąg marzeń zawiózł dzieci na niezapomniane wakacje. Ich marzenia się spełniły!

10 dzieci z Kosewa wypoczywało w Kołobrzegu, 14 podopiecznych domu z Chrzypska Wielkiego część wakacji spędziło w rodzinnym gospodarstwie agroturystycznym w Chorzępowie, a dzieci z Szamotuł mogły się cieszyć Dniem Przyjemności pełnym różnorodnych atrakcji.

A to wszystko dzięki sponsorom dziecięcych marzeń, którzy pomogli zapewnić dzieciakom ten wakacyjny wypoczynek:

– Bardzo dziękujemy wszystkim życzliwym sponsorom za pomoc. Dzięki akcji "Głosu" sprawiliśmy wspólnie radość 50. dzieciom. A co najważniejsze, dla prawie wszystkich była to jedyna forma wypoczynku wakacyjnego…

– mówi Mirosława Wieczorek-Filipiak z Fundacji Pomocy Dzieciom „Tak po prostu”.

– Dzięki wsparciu akcji "Głosu Wielkopolskiego", nasze dzieci mogły w czasie wakacji wyjechać dwukrotnie do pobliskiego Chorzępowa. W rodzinnej Agroturystyce Gawra spędziły naprawdę cudowny czas – dodaje Alicja Stecko, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej "Nasz Dom" z Chrzypska Wielkiego. – Poznawały tam uroki życia na wsi, karmiły zwierzęta, pomagały w opiece nad nimi, jeździły rowerami, pływały, korzystały z jacuzzi, brały udział w warsztatach lepienia z gliny, nauce zumby, jeździły bryczką. Atrakcji było bardzo dużo, jednak to co dzieci pokochały najbardziej to konie. Każdego dnia uczestniczyły w indywidualnej nauce jazdy. Pasja, która zrodziła się w czasie wizyt w Chorzępowie będzie kontynuowana. Już rodzą się plany na współpracę z właścicielami tego cudownego miejsca, a dzieci z niecierpliwością czekają na kolejny wyjazd. Spełnienie marzeń naszych dzieci nie byłoby jednak możliwe bez pomocy, za którą z całego serca dziękuję.