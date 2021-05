Akcja NFZ. Mamo! Mamo! Mammobus! Bezpłatna mammografia dla Wielkopolanek. Gdzie w maju stanie mammobus? Milena Kochanowska

Regularne badanie jest bardzo ważne, bo umożliwia rozpoznanie zmian patologicznych i nowotworowych w piersi Marzena Bugala/Polskapresse

Wcześnie wykryta choroba daje większe szanse na powrót do zdrowia. Dlatego NFZ, w tym jego Wielkopolski Oddział Wojewódzki zachęcają wszystkie kobiety w wieku 50-69 lat do przebadania się w ramach akcji Mamo! Mamo! Mammobus! Do 30 maja w całym województwie zorganizowano dodatkowe postoje mammobusu. Choć okazją do badań jest Dzień Matki, akcja nie jest kierowana wyłącznie do mam. Może w niej wziąć udział każda z pań, która przez ostatnie dwa lata nie miała wykonywanej mammografii. W jakich miejscowościach i kiedy zaparkuje mammobus?