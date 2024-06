Alanis Morissette urodziła się 1 czerwca 1974 roku w Ottawie, Kanada. Właśnie skończyła 50 lat. Już jako dziecko zaczęła wykazywać zainteresowanie muzyką. Mając zaledwie 9 lat napisała swoją pierwszą piosenkę. Dwa lata później pojawiła się w dziecięcym programie "You Can’t Do That on Television".Na zdjęciu Alanis Morissette w teledysku "Thank U". Zapraszamy do naszej galerii, gdzie znajdziecie najnowsze zdjęcia Alanis Morissette, ukazujące jak wygląda w wieku 50 lat. Ta utalentowana artystka nadal emanuje energią i pasją, która zjednała jej rzesze fanów na całym świecie >>>>

screen z YouTube Alanis Morissette - "Thank U"