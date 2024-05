Ambasador USA w Polsce mówi o Michelle Obamie oraz amerykańskim wojsku w Poznaniu. "To jest to, na co Polacy czekali 200 lat!". Zobacz wideo

- To nie jest jedynie amerykańska armia w Poznaniu. To jest amerykańska armia w Polsce. Jest tu ponad 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy w Polsce. Pierwszy raz, kiedy przyjechałem do Polski było to w 1991 roku na stypendium, żyłem w Domu Studenckim Piast w Krakowie. Nadal mogłeś usłyszeć sowieckich żołnierzy na porannych spacerach śpiewających swoje zastraszające pieśni do Polaków. Dzisiaj mamy 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Były czasy, że leciałem z Warszawy do Rzeszowa helikopterem amerykańskiej armii “Black Hawk” wspólnie pilotowanym przez amerykańskiego i polskiego pilota. To zmiana, w którą można wierzyć. Tu w Poznaniu macie pierwszą permanentną instalację amerykańskiej armii w Polsce i we wschodniej części NATO. Powtarzam jest ona permanentna. To jest to, na co Polacy czekali 200 lat. Na kogoś, kto permanentnie przyjdzie i stanie z nimi i udźwignie wyzwanie bezpieczeństwa razem z nimi. Armia USA jest tu w Poznaniu na stałe.