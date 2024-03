Andrzej Gołota - tak mieszka. Zobaczcie jego dom w Chicago. Mamy zdjęcia! [16.03.2024]

Andrzej Gołota urodził się 5 stycznia 1968 roku w Warszawie. Niedawno skończył więc 56 lat. Od dziecka palił się do sportu. Trafił na świetnych trenerów. W wieku 17 został wicemistrzem świata juniorów. Rok po roku zdobywał złote medale mistrzostw Polski. Do tego dołączył jeszcze brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich w Seulu. Kilka lat później przeszedł na zawodowstwo.Na zdjęciu Mariola Gołota i Andrzej Gołota na Gali Boxing Night 11 Ewa Kasprzyk vs. Iwona Guzowska. Rok 2015.Tak mieszka Andrzej Gołota. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie zdjęcia jego domu >>>>

