Anita Lipnicka - tak mieszka. Nie ma drugiego takiego domu. Mamy zdjęcia! [1.02.2024]

Takie były początki Anity Lipnickiej

Dynamiczna kariera Anity Lipnickiej

Sukces z Varius Manx był jedynie preludium do solowej kariery Anity Lipnickiej. Po opuszczeniu zespołu, artystka osiągała sukcesy solowe. Następnie rozpoczęła współpracę z Johnem Porterem, co przyniosło im "Fryderyka" za album "Nieprzyzwoite piosenki". W 2009 roku Anita powróciła do solowego śpiewania i zdobyła kolejnego "Fryderyka" za album "Hard Land of Wonder".