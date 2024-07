Anna Świątczak - tak dziś wygląda była żona Michała Wiśniewskiego. Zobaczcie zdjęcia! [11.07.2024]

Wczesne lata i pierwsze kroki w muzyce Ani Świątczak

Anna Świątczak urodziła się 30 marca 1977 roku w rodzinie milicjantów. Jej edukacja muzyczna rozpoczęła się w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Lublińcu, a kontynuowała ją w Szkoły Muzyki Rozrywkowej i Jazzu im. Krzysztofa Komedy w Warszawie. Już jako nastolatka, Świątczak dała się poznać szerszej publiczności, występując na "Słowiańskim Bazarze" w Zielonej Górze. Wkrótce potem, w wieku zaledwie 16 lat, założyła z koleżankami zespół punkrockowy Kurki Z Jednej Dziórki , co było zapowiedzią jej dalszej, niebanalnej kariery muzycznej.

Przełomowy moment: "Szansa na sukces"

Rok 1995 okazał się przełomowy w karierze Anny Świątczak. Jej udział w programie "Szansa na sukces" i wygrana dzięki interpretacji piosenki Sławy Przybylskiej "Pamiętasz była jesień" otworzyła przed nią drzwi do wielkiej kariery.

- Wystąpiłam w amfiteatrze opolskim, również z piosenką "Pamiętasz była jesień". I tak skoczyłam z Ani z Lublińca na Anie ogólnopolską. Miałam niezwykłą przyjemność zdobyć nagrodę publiczności i nagrodę jury, więc był to dla mnie niezwykły rok. Nie spodziewałam się, ile nowych drzwi mi otworzy - wspominała na Instagramie Anna Świątczak.

Świątczak w zespole Ich Troje

W 2003 roku Anna Świątczak dołączyła do zespołu Ich Troje , zastępując Justynę Majkowską. Współpraca ta zaowocowała nagraniem czterech płyt i występem na festiwalu Eurowizja. Świątczak stała się nie tylko wokalistką, ale i ważną częścią zespołu, z którym wyruszyła na trasy koncertowe po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Choć w 2010 roku opuściła grupę, to dziesięć lat później zdecydowała się na powrót i do dziś jest jej głównym kobiecym głosem.

Solowa kariera Ani Świątczak i życie poza sceną

Anna Świątczak nie ogranicza się tylko do współpracy z Ich Troj e. Jej pierwsza solowa płyta "Aniqua" oraz udział w programie "Tylko nas dwoje", gdzie zajęła drugie miejsce razem z Mariuszem Pudzianowskim, pokazują jej wszechstronność. Świątczak jest również częścią zespołu Anka, tworzonego razem z Robertem Kupiszem i Piotrem Aleksandrowiczem.

"Ania Świątczak do swojego programu zaprasza gości, których życie diametralnie zmieniło się dzięki doświadczeniu Bożej miłości. Wyrwani z niszczących uzależnień i zniewoleń, rozpoczynają życie w radości, wolności i pokoju. Szczerze do bólu. Z mocą. O spotkaniu z Bogiem, które zmienia wszystko" - czytamy na stronie TBN Polska.

Jest bardzo religijną osobą , co znalazło odzwierciedlenie w prowadzonym przez nią programie w telewizji chrześcijańskiej TBN Polska, "Punkt zwrotny".

Życie osobiste Ani Świątczak

Świątczak, będąc w zespole Ich Troje, zbliżyła się do Michała Wiśniewskiego, co zaowocowało małżeństwem w 2006 roku. Para ma dwie córki: Etiennette i Vivienne, ale ich drogi rozeszły się w 2011 roku. Rok później Anna wyszła za mąż za Michała Żeńcę, perkusistę, z którym dzieli życie do dziś.

Anna Świątczak to postać, która nieustannie fascynuje swoją artystyczną drogą oraz życiowymi wyborami. Jej kariera i życie osobiste są dowodem na to, że talent, determinacja i wiara w siebie mogą prowadzić do spełnienia marzeń i sukcesu na wielu płaszczyznach.