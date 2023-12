Anna z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak się zmieniła! [19.12.2023]

Anna ma 35 lat. Mieszka w niewielkiej wsi pod Kaliszem. Razem z bratem i mamą prowadzi tu gospodarstwo rolno-ogrodnicze nastawione na pomidory malinowe i ogórki szklarniowe.

Anna miała już kiedyś męża. została jednak przez niego poważnie zraniona. Małżeństwo rozpadło się po pięciu latach. Dlaczego?

- To była miłość od pierwszego wejrzenia. Niestety okazało się, że przez cały czas byłam oszukiwana. Był obcokrajowcem. Okazało się, że mój mąż poślubił mnie tylko po to, by dostać się przez Polskę do Europy. Kiedy zdobył wszystkie pozwolenia, wróciłam do domu, a jego już tam nie było. Kontakt się urwał. Zniknął bez śladu. Wtedy przeżyłam swoją pierwsza traumę. Przez rok czasu nie potrafiłam z nikim się spotykać - wyznała Anna w programie "Rolnik szuka żony".