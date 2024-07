Anna Maria Sieklucka: kim jest ta aktorka?

Anna Maria Sieklucka urodziła się 31 maja 1992 roku w Lublinie. Niedawno obchodziła swoje 32. urodziny . Jest absolwentką Wydziału Lalkarskiego Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, z filią we Wrocławiu. Swoją karierę telewizyjną rozpoczęła pięć lat temu, występując w jednym z odcinków popularnego serialu "Na dobre i na złe" emitowanego na TVP1. Przełomem w jej karierze była jednak rola w filmie "365 dni" , która otworzyła przed nią drzwi do międzynarodowej sławy.

"365 dni" - olbrzymi sukces filmu

Fabuła filmu skupia się na postaci Laury, która podczas wakacji we Włoszech zostaje porwana przez mafioza. Ten daje jej 365 dni na to, by go pokochała i zdecydowała się z nim pozostać.