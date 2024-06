Antidotum Airshow Leszno ostrzega przed fałszywymi biletami!

- Drodzy, wielu z Was szuka biletów na drugi dzień naszych pokazów i niestety otrzymujemy od Was dużo wiadomości, że padacie ofiarami oszustwa i tracicie pieniądze. Prosimy Was o ostrożność. Nie ma gwarancji, że osoba, która oferuje Wam bilety, faktycznie Wam je prześle lub że bilety są oryginalne