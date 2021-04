Antyszczepionkowcy rejestrują się na szczepienia i specjalnie nie przychodzą? "To działanie na szkodę obywateli Polski"

- Jeżeli prawdą jest, że środowiska antyszczepionkowe prowadzą zmasowaną akcję blokowania terminów na szczepienia przeciw COVID-19, to jest to działanie na szkodę obywateli Polski i powinny zainteresować się tym odpowiednie organy

- Myślałem, że już mnie nic nie zaskoczy - pisał pan Mariusz.

- Słów mi brakuje - komentowała pani Anna.

Z kolei pani Anastazja nie ukrywając swojego zbulwersowania sprawą, proponowała rozwiązanie problemu poprzez sankcje:

- To powinno być karane! Karane finansowo, karane wpisem do akt, żeby każdy potencjalny, przyszły pracodawca wiedział, z kim ma do czynienia. To jest antyspołeczne zachowanie mające na celu doprowadzenie do wzrostu zachorowań i śmierci ludzi. I powinno być karane bardzo surowo. Głupota nie jest usprawiedliwieniem.