Antyterroryści pobili mężczyznę podczas Euro w Poznaniu. Wyrok zapadł po... 12 latach

Antyterroryści pobili mężczyznę podczas Euro 2012 w Poznaniu

8 kwietnia w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce poznaliśmy wyrok, na który czekano od prawie 12 lat.

Podczas Euro 2012 policjanci z różnych rejonów Polski pomagali w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców Poznania oraz przyjezdnych. Po służbie antyterroryści z Łodzi po cywilnemu wybrali się na Stary Rynek do klubu Van Diesel, gdzie doszło do bijatyki. Dzień później rozpoczęła się akcja odwetowa. Funkcjonariusze policji z Poznania mieli namierzyć jednego z mężczyzn rzekomo uczestniczącego w starciu, a następnie dotkliwie go pobić. Poszkodowany Łukasz R. to poznański weteran kick boxingu.