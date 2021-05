Areszt Śledczy w Poznaniu: W takich warunkach żyją więźniowie. Zobacz zdjęcia

NOWE Lotto - te liczby padały najczęściej w ostatnim roku. One mogą pomóc ci zostać milionerem [lista - 18.05.2021 r.]

Lotto to najpopularniejsza gra liczbowa w Polsce. W pojedynczym losowaniu główna nagroda to 2 miliony złotych. Jednak często trafiają się kumulacje i można wygrać o wiele większe pieniądze. Sprawdźcie, jaki liczby padały najczęściej w ostatnim roku od połowy maja 2020 do polowy maja 2021.