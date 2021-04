Arged BM Slam Stal drugą drużyną FIBA Europe Cup. Ostrowianie mogli sięgnąć po trofeum, gdyby nie niemoc w czwartej kwarcie

Początek spotkania należał do miejscowego zespołu, który po trójce Braiana Angoli prowadził 9:4. Ostrowianie dość szybko odrabiali straty, a dzięki rzutowi z dystansu Denzela Anderssona zmieniali sytuację. Jerome Meyinsse był jednak nie do zatrzymania i głównie dzięki niemu po 10 minutach było 26:22. W drugiej kwarcie Ironi Ness Ziona ciągle utrzymywała przewagę, co było możliwe po trafieniach Wayne’a Seldena oraz Patricka Millera. James Florence i Josip Sobin starali się to zmieniać, ale rywale kontrolowali w tym fragmencie sytuację na parkiecie. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 42:35.

Zobacz też: TOP 10 najładniejszych koszykarek w polskiej lidze

W trzeciej kwarcie niesamowite trójki zaczął trafiać Jakub Garbacz, a to pozwalało Arged BMSlam Stali na odrabianie strat. Dzięki jego kolejnemu trafieniu w końcu był remis! Ostrowianie mogli później liczyć dodatkowo na Chrisa Smitha oraz Marka Ogdena, co dawało prowadzenie. Po 30 minutach było 65:59 dla zespołu z Energa Basket Ligi. Kolejną część meczu zespół z Izraela rozpoczął od serii 6:0 i tym samym doprowadził do wyrównania. Później wychodzili nawet na prowadzenie, a drużyna trenera Igora Milicicia ciągle miała spore problemy w ofensywie. W końcówce ważnym graczem był Nimrod Levi. Przyjezdni nie byli w stanie tego odrobić i to ekipa Ironi Ness Ziona wygrała 82:74, sięgając tym samym po FIBA Europe Cup.