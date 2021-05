Arged BM Slam Stal mistrzem Polski koszykarzy! Wielka radość w Ostrowie po czwartym zwycięstwie w finale nad Zastalem Zielona Góra

Mały kryzys ekipa z Ostrowa miała w drugiej kwarcie (przewaga stopniała wówczas do 9 "oczek"), ale w sumie do połowy ostatniej kwarty była na bezpiecznej drodze do złota MP. W końcówce sprawy się trochę skomplikowały, bo zielonogórzanie zaczęli odrabiać straty "trójkami", a Stal miała zapaść w ofensywie. Ostatecznie obyło się jednak bez dramatycznych scen. Punkty spod kosza Treya Kella uspokoiły jednak nastroje na ławce ostrowian i pozwoliły praktycznie na rozpoczęcie wielkiego świętowania.

O wielkiej roli trenera Stali mówił też James Florence. - Milicić zrobił wielką robotę. To człowiek-klucz w tej całej historii. Oczywiście sukcesu nie byłoby też bez świetnej atmosfery w drużynie - podkreślił rozgrywający, który był już mistrzem Polski w barwach finałowego rywala ostrowian.

Najlepszym zawodnikiem finałów wybrano Jakuba Garbacza, który w sześciu meczach zanotował średnią ponad 18 punktów. - Przy pomocy bliskich i dobrych ludzi znalazłem się na szczycie, a przecież w moim koszykarskim życiu nie brakowało słabszych momentów, jak choćby wtedy, gdy grałem w I lidze. Skąd u mnie taki progres? Mocno przepracowałem okres między poprzednim a obecnym sezonem. Bałem się zmiany trenera, ale niepotrzebnie, bo Igor Milicić umotywował mnie do jeszcze lepszej gry - przyznał 27-letni zawodnik pochodzący z Radomia.

Trener Stalówki tuż przed końcową syreną rozluźnił się i trzymał z niedowierzaniem za głowę. Przez cały niemal mecz to on jednak trzymał rękę na pulsie i mówił w trakcie czasów swoim zawodnikom jak zneutralizować akcje przeciwnika.

- Przepraszam, że nie było siedem meczów, tylko sześć - żartował trener Stali, Igor Milicić. - To niesamowite uczucie zdobywać w play-off trzecie mistrzostwo z rzędu (dwa poprzednie złota Milicić zdobywał z Anwilem Włocławek - przyp. red.). Kiedy przychodziłem do Ostrowa w grudniu, w połowie sezonu, drużyna była na ósmym miejscu, a moim głównym celem było pokazanie, że trener robi różnicę. Chciałem, żeby zawodnicy mi uwierzyli i żeby poszli za mną jak w ogień. Dzięki temu, że mi zaufali i uwierzyli w mój system gry, to mogliśmy przeciwstawić się takiej maszynie jak Zastal - tłumaczył 44-letni chorwacki trener, nazywany profesorem.

Kolekcjoner złotych medali w polskiej lidze jest nie tylko wielkim strategiem, ale również niezwykle ambitnym człowiekiem, o czym świadczy jego wypowiedź na temat zakończonego w czwartek sezonu. - Muszę przyznać, że wciąż siedzi mi w głowie to, co wydarzyło się kilkanaście dni temu w Izraelu. Bardzo żałuję, że nie zdobyliśmy ze Stalą nie wygraliśmy rozgrywek FIBA Europe Cup, bo byłoby to historyczne osiągnięcie dla polskiej koszykówki - dodał szkoleniowiec posiadający polskie obywatelstwo.