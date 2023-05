Arka Noego zagrała na Poznańskich Dniach Rodziny. Zobacz zdjęcia z koncertu!

Poznańskie Dni Rodziny rozpoczęły się 14 maja i potrwają do 1 czerwca. W tym czasie na poznaniaków czeka wiele atrakcji. Już w pierwszy dzień obchodów na scenie na placu Wolności wystąpił popularny zespół dziecięcy, wykonujący muzykę religijną - Arka Noego. Koncert zgromadził spore grono poznańskich rodzin. To jednak nie koniec niedzielnych atrakcji - o godz. 18 nastąpi symboliczne przekazanie kluczy do miasta poznańskim rodzinom, a o 18.30 wystąpi gwiazda wieczoru - zespół Zakopower!

