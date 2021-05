Arkadiusz Milik już po konsultacji w Barcelonie. Znamy diagnozę. Urazy Macieja Rybusa i Pawła Dawidowicza. Kozłowski trenuje indywidualnie

Arkadiusz Milik w czwartek o godz. 10 wyleciał z Poznania do Barcelony na dodatkową konsultację z doktorem Ramonem Cugatem. Ten potwierdził diagnozę sztabu reprezentacji Polski o niewielkim uszkodzeniu łękotki w lewym kolanie. Najważniejszą informacją jest to, że zawodnik nie będzie musiał być operowany. Napastnik reprezentacji Polski w czwartek wieczorem tym samym samolotem wraca do Poznania, skąd przejedzie do Opalenicy.

Piłkarz nie wystąpi w dwóch meczach sparingowych z Islandią i Rosją. Ma być gotowy na pierwsze spotkanie Euro 2020 ze Słowacją 14 czerwca.

- Nie ma sensu ryzykować. Dla nas najważniejsze są mecze na Euro. Jest pozostałych 26 piłkarzy w kadrze i Arek w meczach towarzyskich na pewno nie zagra. Szanse w meczu z Rosją i Islandią dostaną inni zawodnicy - mówił na popołudniowym treningu rzecznik reprezentacji Polski, Jakub Kwiatkowski.