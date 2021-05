Arkadiusz Milik wyleci ze zgrupowania reprezentacji Polski w Opalenicy. Napastnik ma uszkodzenie łękotki w lewym kolanie

Kontuzja Arkadiusza Milika. Co wiemy i co dalej?

Arkadiusza Milik w Opalenicy przeszedł badania, które wykazały niewielkie uszkodzenie łąkotki w lewym kolanie. Według doktora reprezentacji Jacka Jaroszewskiego jest szansa, że napastnik reprezentacji Polski wystąpi na Euro 2020. Sztab kadry miał przygotować szczegółowy plan wprowadzenia napastnika do powrotu do zdrowia.

Arkadiusz Milik na własną prośbę wyleci w czwartek z Opalenicy do Barcelony na dodatkową konsultację z doktorem Ramonem Cugatem, u którego w przeszłości się już leczył. To lekarz, który wcześniej pomagał w dojściu do zdrowia m.in. Andreasowi Inieście, Pepowi Guardioli, czy ostatnio Aymericowi Laporcie z Manchesteru City i specjalizuje się w tego typu urazach. Piłkarz ma jeszcze tego samego dnia po badaniach wrócić do Opalenicy.

