Atak nożownika w Poznaniu. Policja złapała sprawcę. Teraz poszukuje świadków zdarzenia i potencjalnych ofiar [WIDEO] M.S.

Nożownik bez powodu zaatakował 51-letniego mężczyznę w rejonie ronda Rataje. Komenda Miejska Policji w Poznaniu Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Poznańscy policjanci zatrzymali niebezpiecznego nożownika. To on w czwartek, 21 kwietnia, zaatakował na przejściu dla pieszych 51-latka. Zranionego mężczyznę przetransportowano do szpitala. Teraz funkcjonariusze poszukują kolejnych świadków i osób pokrzywdzonych.