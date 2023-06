Autobusy i tramwaje w Poznaniu będą jeździły rzadziej? Sprawdź letni rozkład jazdy!

Już w zeszłym roku informowaliśmy o ograniczeniu częstotliwości kursów na liniach autobusowych w Poznaniu. W praktyce oznaczało to pozostanie przy letniej częstotliwości kursów. Rozwiązanie to przyjęto z powodu braku kierowców i wypadania wielu kursów.

Czy w takim razie wprowadzenie tegorocznego letniego rozkładu jazdy będzie oznaczało kolejne ograniczenia w kursowaniu autobusów i tramwajów w Poznaniu?

- Częstotliwość, jak co roku, zostanie dopasowana do mniejszej frekwencji pasażerskiej z uwagi na brak zajęć w szkołach i wyjazdy wakacyjne. Tramwaje i autobusy na liniach miejskich będą podjeżdżały na przystanki co kwadrans. Oznacza to, że obecna częstotliwość kursowania autobusów miejskich się nie zmieni, natomiast w przypadku linii tramwajowych częstotliwość zmieni się z 10 na 15 minut